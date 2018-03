Fábio Luciano diz que derrota fará Flamengo amadurecer

O zagueiro Fábio Luciano, capitão do Flamengo, cobrou uma reação do time após derrota por 3 a 0 para o América-MEX, nessa quarta-feira, 7, que eliminou o clube carioca nas oitavas-de-final da Libertadores. Para o jogador, é fundamental que a equipe tire lições da derrota e se reerga rápido, para começar bem no Campeonato Brasileiro. "Não vínhamos numa fase ruim. Eram bons resultados há dez meses. O sofrimento é natural, mas vamos dar a volta por cima. Temos que aprender e amadurecer com tudo isso. Vamos voltar a ter alegria para voltarmos a vencer", disse o jogador, que negou ter havido exagero nas comemorações pelo título estadual. "Comemoramos domingo porque era preciso, mas concentramos na segunda, treinamos, voltamos para a concentração e não conseguimos a vitória. Agora vão aparecer várias razões para a eliminação, mas sabemos que futebol é assim", afirmou Fábio Luciano, que não entrou em campo na derrota para os mexicanos, devido a uma lesão sofrida contra o Botafogo, na decisão do estadual. O Flamengo tenta começar sua "vida nova", como definiu o capitão às 18h10 de domingo (pelo horário de Brasília), contra o Santos, no Maracanã. Os paulistas podem escalar um time misto caso passem pelo Cúcuta, na noite desta quinta-feira, e alcancem a vaga nas quartas-de-final da Libertadores.