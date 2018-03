Fábio Luciano quer vitória para ?embalar? O zagueiro Fábio Luciano disse nesta terça-feira que os jogadores do Corinthians não podem entrar para a partida de sábado, contra o Criciúma, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, pensando nos defalques do time. "É claro que gostaríamos de contar com todos os jogadores do elenco, mas contusões e suspensões são coisas que acontecem e temos que saber conviver com isso", disse zagueiro. "Será uma partida importante porque uma vitória nos aproxima ainda mais dos líderes. Além disso, temos um jogo importante na quarta (contra o River Plate, pela Libertadores) e queremos chegar embalados", completou. Contundidos, Gil, Fabinho e Cocito não devem ter condições de jogo para o sábado. Além deles, Jorge Wagner, suspenso, também não enfrentará a equipe catarinense. Os casos de Gil e Fabinho são semelhantes. Ambos apresentam uma contratura na coxa direita e estão fazendo tratamento intensivo. O volante Cocito se recupera de um entorse no tornozelo direito. Segundo o médico do Corinthians, Dr. Paulo de Faria, Cocito e Gil devem ter condições de voltar contra o River Plate, mas Fabinho ainda é dúvida. "O caso do Fabinho é um pouco mais grave que o do Gil. Ele está apresentando uma boa melhora, mas é cedo para falar se terá condições de enfrentar o River", disse o médico, em declarações publicadas no site do clube na internet.