Fábio Luciano vai jogar na Turquia O Corinthians, que vive má fase no Campeonato Brasileiro e ainda vem atuando sem peças importantes, como Vampeta e Kleber, machucados, perdeu mais um jogador de peso, só que desta vez em definitivo. O zagueiro Fábio Luciano foi negociado com o Fenerbaçe, da Turquia, e deve viajar ainda nesta quinta-feira para fazer exames em seu novo clube. A transação foi fechada em cerca de US$ 6 milhões, mas o Corinthians ficará com apenas US$ 400 mil. A maior parte dos direitos do atleta, mais de 70%, pertence à Hicks Muse, antiga parceira. O empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, contra o Santos, foi sua última partida com a camisa alvinegra. O jogador estava receoso em se transferir para a Turquia, mas aceitou a idéia depois de ter recebido boas informações de colegas brasileiros que jogam - ou já jogaram - no país. Sabia que a oportunidade para garantir seu futuro financeiro era excelente e não a desperdiçou. Já tem 28 anos e passa por bom momento na carreira. Foi, por exemplo, convocado para defender o Brasil na Copa das Confederações, no mês passado, na França. O clube também tinha pressa em negociá-lo. Seu contrato terminaria em dezembro e, a partir daí, o Corinthians não teria nenhum direito em qualquer transação futura. O Cruz Azul, do México, também fez proposta pelo jogador, mas os corintianos a consideraram baixa e recusaram. O Bologna, da Itália, era outro que tinha interesse. O atacante Lucas, que poderia retornar, foi descartado, pois acertou sua permanência no Rennes, da França. E Liedson, que atrai a atenção do futebol europeu, pode ser o próximo a sair.