Fábio Neves comemora boa estreia como titular no Flu O meio-campista Fábio Neves estreou bem na equipe titular do Fluminense. Ele marcou uma vez e deu passe para o gol de Alan nos 3 a 2 sobre o Avaí. Com o resultado, o clube carioca encerrou um período de dois meses sem vencer, e voltou a sonhar com a permanência na primeira divisão do Brasileiro.