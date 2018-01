Fábio Pinto vira opção no São Caetano O São Caetano ganhou mais um boa opção para o jogo contra o Santos, domingo à tarde, no Estádio Anacleto Campanella, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o meia Fábio Pinto, que se recuperou de contusão e voltou a treinar normalmente nesta quinta-feira, depois de ficar fora dos últimos dois jogos - vitórias sobre Brasiliense e Atlético-MG. O técnico Estevam Soares gostou do rendimento de Fábio Santos no treino, mas deve mesmo deixá-lo como opção para o segundo tempo. "O jogador que fica parado nunca tem o mesmo ritmo de jogo dos demais", justificou. O zagueiro Gustavo e o volante Júlio César também vivem situações parecidas. Ambos eram titulares, mas cumpriram suspensão e agora serão opção no banco de reservas. Quem pode aparecer como surpresa no time é o atacante Marcelinho, de 19 anos, que tem sido destaque nos treinos e tem chances de ganhar a vaga de Márcio Mixirica.