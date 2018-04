Fábio Santos alerta sobre decisão: 'Não adianta dar de herói'

Um dos jogadores mais experientes e vencedores do elenco, o lateral-esquerdo Fábio Santos afirmou que o time do Corinthians está preparado para vencer o Guaraní por uma diferença de três gols e obter a classificação às quartas de final na Copa Libertadores.

Fábio Santos, no entanto, fez um alerta a todo o elenco: "Não adianta querer dar uma de herói", afirmou. "Estamos preparados para todas as situações. Temos de ter paciência e jogar o jogo como ele tem de ser jogado."

O lateral-esquerdo lembrou a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro no ano passado. Depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 0 e sair na frente na partida de volta, a equipe sofreu uma virada e levou quatro gols. Acabou eliminado da competição. "Tudo é possível."

Fábio Santos revelou que Emerson, suspenso, vai apoiar e torcer para seu substituto, o jovem Malcom, de 18 anos. Tite também tem conversado bastante com o atacante, caçula do elenco. Só nesta terça o técnico confirmou a entrada de Malcom na vaga de Emerson, suspenso pela Conmebol.