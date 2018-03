Fábio Santos briga e vai para delegacia Policiais militares foram chamados, na madrugada desta segunda-feira, para atender a uma ocorrência de briga de casal, na Rua São Paulo, em São Caetano do Sul, na região do ABC Paulista. Ao chegar, encontraram o jogador Fábio Santos Barbosa, de 23 anos, do São Caetano, bastante alterado. Convidado pelos PMs a acompanhá-los até o 1º DP local, o jogador resistiu, mas acabou cedendo. Segundo a polícia, o atleta estava embriagado. Tanto Fábio Santos quanto a esposa, Fernanda Ulisses da Silva, de 22 anos, ficaram bastante revoltados com as proporções que ganhou a briga do casal. Tentaram evitar que os fotografassem e só se acalmaram quando o delegado concordou em não registrar a ocorrência. Os policiais afirmaram que, ao atender ao chamado, encontraram o jogador do lado de fora da casa, entrando no próprio carro, com uma faca na mão. Dissem, ainda, que ele tentou agredi-los. Depois dos esclarecimentos na delegacia, o casal se acalmou. Neste domingo, Fábio Santos participou, no Pacaembu, do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, quando o São Caetano venceu o Paulista de Jundiaí, por 3 a 1. O jogador permaneceu quase todo o tempo no banco dos reservas e só entrou no segundo tempo da partida, substituindo Fabrício Carvalho.