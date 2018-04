Fábio Santos deixa Fluminense após disputar apenas dois jogos

O Fluminense anunciou, no final da noite desta quinta-feira, a rescisão do contrato do volante Fábio Santos. O jogador, que havia firmado acordo até o fim de 2011 com o time carioca, deixa o clube depois de ter disputado apenas dois jogos em cinco meses.

Questionado por atos de indisciplina fora de campo, Fábio Santos alegou uma lesão no joelho direito como motivo para o longo período sem jogar. No último domingo, na partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, o atleta seria titular, mas voltou a sentir dores e retornou ao Rio. A situação não agradou os dirigentes do clube. Em comunicado oficial, o Fluminense disse que houve "nítida incompatibilidade entre as partes" para justificar a rescisão de contrato.

Fábio Santos só defendeu o Fluminense em um jogo contra o Flamengo, pela Copa Sul-Americana, e em um outro contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Com passagens também por Santo André, Rio Branco (SP), Náutico, São Caetano, Nacional (POR), Cruzeiro, São Paulo e Lyon, da França, o jogador não marcou nenhum gol em sua curta passagem pela equipe carioca.