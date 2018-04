Fábio Santos descarta 'salto alto' contra o Boca Juniors O fato de o Boca Juniors não vencer há dez partidas no Campeonato Argentino, fato que fez o clube amargar a sua pior série negativa na competição, ocorrida anteriormente em 1957, segue sendo deixado em segundo plano pelos jogadores do Corinthians. O lateral-esquerdo Fábio Santos lembrou nesta terça-feira que a tradição e o peso da camisa do time argentino falam por si só e precisam ser respeitados antes do duelo desta quarta, às 21h50, no caldeirão de La Bombonera, independentemente dos diferentes momentos vividos pelas duas equipes.