Fábio Santos é poupado, mas pode jogar no Fluminense O volante Fábio Santos não participou do treinamento do Fluminense na manhã desta sexta-feira no CFZ. Titular no clássico contra o Flamengo, o meio-campista foi poupado pelo departamento médico e pelos preparadores físicos por precaução, já que ele ficou um longo período sem atuar.