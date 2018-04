Fábio Santos pede paciência e ataque melhor na quarta O Corinthians saiu na frente do Santos na final do Paulistão ao vencer por 2 a 1, mas tem consciência de que poderia ter saído do Pacaembu com uma vantagem melhor para o confronto de volta da decisão, no próximo domingo, na Vila Belmiro. Antes de focar este duelo, porém, a equipe corintiana tem pela frente o Boca Juniors, quarta-feira, novamente no Pacaembu, onde tentará reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.