Fábio Santos reforça o Fluminense contra o São Paulo

O volante Fábio Santos deve participar do jogo entre Fluminense e São Paulo, quarta-feira, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O meio-campista está recuperado das dores no joelho direito que o impediram de enfrentar o Coritiba no último domingo.

"A decisão de poupá-lo da partida contra o Coritiba foi tomada em conjunto pelo departamento médico e pela comissão técnica, levando em conta o fato dele estar voltando depois de dois meses de recuperação e também por só ter jogador durante 60 minutos contra o Flamengo", explicou Michael Simoni, coordenador médico do Fluminense.

O Fluminense volta a treinar nesta segunda-feira, a partir das 15 horas, no CFZ, com a presença de Fábio Santos. O volante fez a sua estreia no empate com o Flamengo por 0 a 0, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana e pode ser uma das apostas do técnico Renato Gaúcho para tentar dar início a recuperação do time das Laranjeiras no Campeonato Brasileiro.