Fábio Santos será operado e desfalcará o Corinthians

SÃO PAULO - Desfalque do Corinthians na vitória sobre a Portuguesa no último domingo, na primeira rodada do Campeonato Paulista, o lateral Fábio Santos não retornará tão cedo à equipe. Nesta segunda-feira, o clube anunciou que o jogador precisará ser submetido a uma cirurgia no lado direito da região abdominal, e o período previsto de afastamento é de três a quatro semanas.

Fábio Santos já não vinha atuando no final de 2013, por conta de uma cirurgia de hérnia do lado esquerdo. O jogador já havia voltado aos treinamentos e trabalhava em ritmo forte para acelerar seu retorno, mas sentiu o incômodo do lado direito e, por isso, terá que passar por outra operação, que acontecerá já na noite desta segunda.

Sem Fábio Santos, o recém-contratado Uendel terá mais oportunidades de mostrar seu futebol e pode se firmar como titular da posição. O lateral, que veio da Ponte Preta, estreou bem na vitória por 2 a 1 sobre a Portuguesa, dando assistência para o primeiro gol, de Romarinho.

Com apenas duas semanas de treinos em 2014, Fábio Santos já é o segundo jogador que o Corinthians perde por cirurgia. Na semana passada, o goleiro Cássio operou um dos dedos da mão esquerda e a previsão é de afastamento por 30 dias. Em sua vaga, Walter assumiu a titularidade.