Fábio Santos vê Atlético-MG de volta à briga pelo título após vitória

O Campeonato Brasileiro teve somente sua 16.ª rodada disputada neste fim de semana, mas para o lateral Fábio Santos, a vitória do Atlético-MG sobre o Palmeiras no domingo, no Allianz Parque, foi decisiva para recolocar a equipe na briga pelo título. Para o veterano jogador, que estreou com a camisa alvinegra, uma derrota tiraria qualquer chance de conquista dos mineiros, mesmo com tantos jogos pela frente.

"É um resultado que tem um peso muito grande. A gente sabia que, se perdêssemos o jogo, praticamente perderíamos também a disputa pelo titulo, até pela diferença que o Palmeiras abriria. Com a vitória, a gente entra de vez no campeonato", declarou.

O triunfo levou o Atlético-MG a 26 pontos na sexta colocação, seis pontos atrás do próprio Palmeiras, que manteve a ponta. Fábio Santos, de 30 anos, avaliou que as próximas partidas serão fundamentais para definir se o time alvinegro se manterá na briga. E ele será peça importante nesta sequência, já que deve ser titular por causa da ida de Douglas Santos para a seleção olímpica.

"Sabemos a força do nosso elenco e ainda temos jogadores para voltar de lesão. Enfim, é uma vitória que nos dá confiança, nos deixa no grupo da frente e faz a gente saber que o Atlético-MG tem equipe para brigar pelo título", afirmou.