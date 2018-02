Fábio Simplício marca e Palermo vence a Fiorentina

Com um gol do brasileiro Fábio Simplício, o Palermo derrotou a Fiorentina por 2 a 0 em jogo válido pela 15.ª rodada do Campeonato Italiano. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Agora, o Palermo assume a sétima colocação, agora com 21 pontos, enquanto a Fiorentina, que chegou a lutar pelas primeiras colocações, continua com 24 pontos, na quinta posição. O italiano Miccoli abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, enquanto o brasileiro fechou o marcador aos 36 minutos da etapa final. Anteriormente, a Lazio bateu o Catania pelo mesmo placar. O time comandado por Delio Rossi abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo com o atacante Rocchi. O segundo gol da equipe de Roma veio apenas no segundo tempo com o macedônio Goran Pandev, aos 44 da etapa final. O resultado coloca a Lazio com 17 pontos, na 12.ª posição, enquanto o Catania continua com 18, na 11.ª colocação.