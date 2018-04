Fábio vê Cruzeiro em evolução na pré-temporada O breve período de pré-temporada preocupa o Cruzeiro para os primeiros jogos do ano. Apesar disso, o goleiro Fábio acredita que os jogadores estão evoluindo bem nos trabalhos. Assim, ele aposta que o time estará em boas condições para o jogo com o Uberlândia, no dia 20 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.