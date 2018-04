Fabregas desfalca Arsenal na Liga dos Campeões

"Os exames foram claros de que não houve nenhum dano muscular grave, mas ele ficará afastado alguns dias para se recuperar?, afirmou o técnico Arsène Wenger, em nota oficial divulgada pelo clube londrino. Apesar do desfalque, o treinador demonstrou confiança na recuperação do atleta até o final de semana. "Há uma chance de que ele esteja bem para o jogo em Old Trafford (estádio do Manchester United)."

O Arsenal, do brasileiro Denílson, divide a terceira posição do Campeonato Inglês com mais outros quatro clubes, com seis pontos em três rodadas. Na Liga dos Campeões, o clube está próximo da classificação para a fase de grupos, pois venceu o jogo de ida, na Escócia, por 2 a 0, e pode até perder por um gol de diferença para o Celtic na partida de quarta-feira, em Londres.