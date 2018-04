Fabregas, que foi titular no empate do Arsenal por 4 a 4 com o Newcastle, no sábado, em partida válida pelo Campeonato Inglês, é regularmente convocado para defender a seleção espanhola. Ele participou das conquistas da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2008 pela equipe. O técnico Vicente del Bosque não vai chamar outro jogador para a vaga deixada por Fabregas.