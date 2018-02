Fabregas diz que Arsenal melhorou com a saída de Henry

O meia espanhol do Arsenal Cesc Fabregas afirmou nesta terça-feira que a saída do atacante e grande ídolo da torcida dos 'Gunners' Thierry Henry - que se transferiu para o Barcelona no meio do ano - trouxe mais oportunidades ao resto do grupo de jogadores do clube. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Maior goleador da história do Arsenal, o artilheiro francês já não vinha brilhando em sua última temporada no clube que sofria de uma grande dependência dele, fato apontado por muitos na época em que Henry trocou a Inglaterra pela Espanha. Fabregas, que marcou seis gols na atual temporada, disse que agora ele se sente mais envolvido com o time desde que chegou em Londres, em 2003. "Eu tenho mais responsabilidade que antes", contou Fabregas, que acrescentou: "Quando você olhava para o Arsenal de dois anos atrás, você só via Thierry Henry. Era como se os outros jogadores não existissem." "A saída dele foi boa para o resto do grupo, que age mais como uma equipe e está mostrando que mesmo com o melhor jogador do mundo nos deixando, nós continuamos dando conta do recado", concluiu o espanhol. Atualmente o Arsenal é o líder do Campeonato Inglês com 43 pontos, uma a mais que o vice, o Manchester United. Os 'Gunners' encaram o Portsmouth, fora de casa, nesta quarta-feira, em jogo válido pela 19.ª rodada da Première League. Já os 'diabos Vermelhos' pegam o Sunderland, também longe de seus domínios. "Estamos perto do Arsenal e temos uma boa oportunidade", admitiu o técnico do Manchester United, Alex Ferguson, lembrando que a maratona de jogos no final de dezembro costuma ser decisiva para a definição do campeonato. Enquanto isso, o atacante Wayne Rooney, um dos astros do time, pede atenção aos companheiros nesta quarta-feira. "Sempre temos partidas complicadas em Sunderland", lembrou. Correndo por fora Tentando entrar nessa briga pela liderança, o Chelsea aparece em terceiro lugar no campeonato, com 37 pontos. Mas terá vários problemas para o jogo desta quarta-feira, quando recebe o Aston Villa. Sem poder contar com os titulares Drogba, Terry e Malouda - todos contundidos -, o time ainda terá que escalar o seu terceiro goleiro, o português Hilário, já que Cech e Cudicini também estão machucados. Outro grande time do futebol inglês, o Liverpool, parece estar longe da disputa do título desta temporada. Ocupa atualmente o quinto lugar, com 33 pontos, e precisa da vitória nesta quarta-feira, quando visita o Derby County, para se manter perto dos primeiros colocados.