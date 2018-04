Fabregas mantém vivas esperanças do Arsenal no Inglês

Fabregas marcou o primeiro gol e participou do primeiro gol de Fran Merida no Campeonato Inglês, deixando o Arsenal com 45 pontos, seguido do Manchester com 47 e do líder Chelsea com 48.

O Aston Villa foi mais um dos quatro primeiros colocados do Campeonato Inglês a desperdiçar uma oportunidade ao ficar em um decepcionante empate sem gols com o West Ham United neste domingo.

A luta pela última vaga na Liga dos Campeões está em aberto nesta temporada, e os quatro clubes mais bem posicionados para disputá-la vacilaram neste final de semana.

O esforço do Villa se mostrou em vão com as derrotas para Arsenal e Liverpool no final de dezembro, e o time parecia sem inspiração contra um West Ham que começou a partida na zona de rebaixamento.

O Villa bateu o Blackburn Rovers por 1 x 0 na quinta-feira na partida de ida da semifinal da Copa da Liga, e isso pode ter contribuído para seu desempenho ruim.

Ashley Young, Gabriel Agbonlahor e Stewart Downing tiveram alguma chance já que o Villa foi o mais ofensivo, mas o West Ham, que só venceu uma partida do Campeonato Inglês fora de casa nesta temporada, estava bem organizado na defesa e se segurou bem.

O goleiro Rob Green foi pouco desafiado, mas agiu rápido nos acréscimos e impediu Agbonlahor de aproveitar um passe de John Carew.

O Tottenham Hotspur está em quarto com 38 pontos, mas desperdiçou uma chance no sábado ao fazer um empate sem gols em casa com o Hull City.

O Manchester City é quinto também com 38 pontos após perder de 2 x 0 do Everton, sua primeira derrota sob o comando de Roberto Mancini, e o Villa é o sexto com 36 pontos.

O Liverpool, que tem uma vaga entre os quatro principais "garantida" segundo o técnico Rafa Benitez, está em sétimo com 34 pontos após o empate de 1 x 1 com o Stoke City.

Veja os resultados da rodada:

Domingo:

Aston Villa 0 x 0 West Ham United

Blackburn Rovers 2 x 0 Fulham

Bolton Wanderers 0 x 2 Arsenal

Sábado:

Chelsea 7 x 2 Sunderland

Everton 2 x 0 Manchester City

Manchester United 3 x 0 Burnley

Stoke City 1 x 1 Liverpool

Tottenham Hotspur 0 x 0 Hull City

Wolverhampton Wanderers 0 x 2 Wigan Athletic