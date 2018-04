Fabri comanda virada do Atlético-MG O Atlético-MG quebrou neste domingo o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro, ao ganhar de virada do Coritiba, por 2 a 1, no Mineirão, pela 30ª rodada da competição. O time mineiro estava há 7 partidas sem vencer, mas contou com a estrela de Rodrigo Fabri, que marcou dois gols. Com a vitória, o Atlético chegou aos 34 pontos e ocupa a 18ª posição, se afastando um pouco da zona de rebaixamento do Brasileiro. Já o Coritiba continua com 44, passando para o 11º lugar. A apreensão da torcida atleticana com desempenho do time tornou-se preocupação antes de um minuto de jogo. Aos 50 segundos, o meio-campista Capixaba acertou um forte chute de fora da área, abrindo o marcador a favor do Coritiba. O técnico Jair Picerni havia prometido durante a semana dar uma "chacoalhada" no grupo atleticano e os jogadores responderam com disposição à desvantagem inicial. Aos 11 minutos, o meia Rodrigo Fabri - que atuou como atacante - cobrou com perfeição uma falta na intermediária, acertando o ângulo esquerdo do goleiro Fernando e empatando o jogo. Dois minutos depois, o próprio Rodrigo Fabri sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou e fez 2 a 1 para o Atlético. Foram os primeiros gols do jogador com a camisa atleticana. O Atlético voltou do intervalo com outro uniforme (camisas e calções brancos) e sem a mesma vontade demonstrada na etapa inicial. O Coritiba dominou as ações ofensivas e teve boas chances de marcar. Numa delas, aos 38 minutos, o atacante Tuta, na pequena área, cabeceou por cima do gol de Danrlei. Apesar do sufoco no final, o time mineiro conseguiu segurar a vitória até o final. Ao final do jogo, Picerni comemorou o "espírito vencedor" demonstrado pela equipe. "Era importante o resultado pelo moral, pela auto-estima", afirmou o treinador do Atlético.