Fabri e Corinthians: acordo difícil O Corinthians quer o meia Rodrigo Fabri, do Atlético de Madrid, mas sua contratação é considerada difícil. O jogador passa férias no Brasil ? está pescando no Pantanal Mato-Grossense ?, e se realmente voltasse ao futebol brasileiro sua primeira opção seria o Cruzeiro. O clube espanhol não pensa em se desfazer do jogador. Apesar de ter feito apenas 13 jogos na temporada passada ? desses, apenas quatro como titular ?, Fabri continua nos planos do clube espanhol. Mesmo se o Atlético efetivar a contratação do camaronês Samule E?too, a maior aposta para a próxima temporada, Rodrigo não é o primeiro da lista dos estrangeiros a serem dispensados ? cada clube poderá ter três extracomunitários. A ?honra? caberá ao romeno Contra e ao iugoslavo Paunovic. O quadro muda se o Cruzeiro aceitar uma troca com o lateral-direito Maicon. O interesse existe. Em todo caso, o representante de Fabri, o advogado Fernando César, quer ouvir o Corinthians. ?Estamos contentes, mas não há nenhum contato oficial.?