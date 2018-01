Fabri e Viola na mira da Portuguesa O meia Rodrigo Fabri pode voltar à Portuguesa para o Campeonato Brasileiro. O jogador participou do vice-campeonato nacional em 1996 e não está nos planos do Real Madrid nesta temporada. A diretoria da Lusa estuda parceria para contratar o atacante Viola, do Vasco, e que pediu salários muito altos. Já o volante Fabiano, ex-São Paulo, apresentou-se nesta sexta-feira no Canindé e disse estar realizando um "antigo sonho".