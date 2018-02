Fabri pode negociar com o Corinthians O meia Rodrigo Fabri não está nos planos do Atlético de Madrid para a próxima temporada, fato que pode reaproximar o Corinthians da mesa de negociações. O novo técnico do clube espanhol, César Ferrando, não tem interesse no futebol de Fabri, e o Atlético até tentou empurrar o jogador para o Málaga, em troca do ala direito Josemi. O Málaga não aceitou. Rodrigo Fabri está de férias no Brasil - voltou hoje de uma pescaria no pantanal mato-grossense. Amanhã, ele viaja para Porto Alegre, a fim de resolver uma pendência jurídica. Caberá ao jogador decidir o seu destino. Além do Corinthians, o Cruzeiro tem interesse no jogador para substituir o meia Alex. O diretor de futebol, Paulo Angioni, confirmou ter feito um contato com o representante do jogador, Fernando César, mas que teria recuado quando soube que o meia tem mais dois anos de contrato com o Atlético. Sem esse obstáculo, o caminho está livre para reabertura de negociações. "Tudo depende da vontade de Rodrigo. Eu tenho de conversar com ele para saber o que fazer. Desconheço qualquer posição do Atlético de Madrid em relação ao Rodrigo", afirmou Fernando César, hoje, por telefone. A diretoria corintiana estabeleceu duas posições prioritárias: um meia de ligação (Rodrigo Fabri é o candidato) e um atacante. Marquinhos - O time se reapresenta amanhã pela manhã, no Parque São Jorge, e inicia a preparação para a próxima partida do Campeonato Brasileiro - contra o Flamengo, domingo, em Limeira. A maior preocupação é o zagueiro Marquinhos, que faz amanhã uma ressonância magnética no joelho esquerdo para verificar a gravidade da contusão e se há a necessidade de uma cirurgia. O jogador se machucou sozinho na partida de domingo, contra o Goiás. Em compensação, Tite terá o zagueiro Anderson de volta - cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E Rincón volta aos treinamentos depois de quatro dias de folga.