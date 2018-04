Fabrício alerta Cruzeiro para boa técnica do Avaí A rapidez e a qualidade do toque de bola do Avaí são duas preocupações do Cruzeiro para a partida de domingo, em Florianópolis. Apesar de afirmar que os times do Sul são conhecidos pela forte marcação, o volante Fabrício pede atenção com a qualidade técnica do próximo adversário.