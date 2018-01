Fabrício Carvalho afastado por 90 dias O São Caetano vai ficar sem o atacante Fabrício Carvalho, pelo menos, por 90 dias. Esse é o período inicial de afastamento pedido pelos médicos após a realização de novos exames cardiológicos, no Hospital do Coração (Hcor), de São Paulo, que confirmaram que o jogador sofre de arritmia. Novos exames serão feitos para tentar determinar o motivo do problema cardíaco, que poderia até ser provocado por algum tipo de virose. Mas em princípio, o caso não é tão preocupante em termos de riscos de morte. A arritmia verificada é perigosa para atletas, que são submetidos a grande esforço físico, mas não tem ligação com o problema apresentado pelo zagueiro Serginho, que morreu no Morumbi, dia 27 de outubro. Ele sofria de midiocardiopatia, uma deficiência no músculo do coração, e morreu após uma parada cardiorrespiratória. Fabrício está afastado desde quando os exames realizados em janeiro apontaram irregularidade. Novos exames foram feitos no início de fevereiro, cujos resultados foram confirmados nesta sexta-feira e que iriam determinar, justamente, o prazo de que o jogador precisaria ficar afastado dos treinamentos e ser acompanhado de perto pelos médicos. Como sempre cautelosa, a direção do São Caetano só deve confirmar oficialmente o afastamento do atleta no período da tarde, com um laudo assinado pelo renomado cardiologista Nabil Ghorayeb. Reús - A doença de Fabrício provocou mais um capítulo na acusação contra o presidente afastado Nairo Ferreira de Souza, suspenso por dois anos pela Justiça Desportiva, e pelo médico Paulo Forte, suspenso por quatro anos. A promotoria acenou com a possibilidade de incluir a doença de Fabrício como parte da acusação contra os réus, segundo o promotor Rogério Leão Zagallo, da 5ª Vara do Júri, que os acusa de homicídio doloso qualificado, com pena que pode variar de 12 a 30 anos de prisão. O processo penal foi aberto na última semana pelo juiz Cassiano Ricardo Zorzi.