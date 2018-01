Fabrício Carvalho é suspenso após marcar gol com a mão Depois de marcar um gol de mão na vitória por 2 a 1 sobre o Villa Nova e assumir a irregularidade, atacante Fabrício Carvalho, do Goiás, foi suspenso preventivamente, nesta terça-feira, por uma partida pelo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO), Alexandre Magno de Almeida Guerra. O clube da capital vai recorrer no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a decisão. "Suas declarações e manifestações prestadas à mídia desportiva feriu a disciplina e também a moral desportiva e, acima de tudo, a agremiação adversária e os espectadores e torcedores. A felicidade em não ter sido flagrado pelo árbitro da partida e seus auxiliares convalidando o gol, não lhe dava condições de gabar deste falacioso gol", declarou Guerra por meio de uma nota oficial divulgada pelo site oficial da Federação Goiana de Futebol. Com a punição, o atleta está ameaçado de perder o segundo jogo da semifinal do Campeonato Goiano, que será realizado no domingo, no Estádio Serra Dourada. O jogador foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que pune "quem assume atitude contrária à disciplina ou à moral do esporte". "Se o Maradona fez [nas semifinais da Copa do México, em 1986, contra a Inglaterra], eu posso fazer também. A bola pegou no meu polegar e entrou. Não quero atrapalhar a arbitragem, mas no calor do jogo acabei colocando a mão na bola, que acabou entrando", disse o atacante ao término do jogo no último domingo. Apesar do juiz Cleiber Elias Leite ter anotado na súmula que o gol foi marcado por Fabrício Carvalho, o último toque na bola acabou sendo do zagueiro André Leone, que desviou de cabeça. "O gol, sequer, foi de Fabrício. Na verdade quem fez o gol foi o André. Se ele [árbitro] tivesse acompanhado o lance, daria no máximo cartão amarelo para o Fabrício", disse João Bosco Luz, vice-presidente e diretor jurídico do Goiás. Esta não foi a primeira vez que Fabrício Carvalho, que ficou longe dos gramados por dois anos devido a um problema no marcação, marcou um gol de mão. Em 2003, quando defendia a Ponte Preta, ele protagonizou um lance semelhante na vitória da equipe campineira sobre o Fortaleza.