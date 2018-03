Fabrício Carvalho: mais 120 dias parado O São Caetano anunciou nesta sexta-feira que o atacante Fabrício Carvalho precisará ficar mais 120 dias afastado do futebol. O jogador de 26 anos está sem jogar desde o começo de fevereiro, quando foi constatado seu problema cardíaco. Afastado inicialmente por 90 dias, Fabrício Carvalho passou por novos exames nos dias 10 e 11 de maio, no Hospital do Coração, em São Paulo. Segundo o comunicado oficial do São Caetano, divulgado nesta sexta-feira, ?os exames indicaram que o atleta ainda não está apto a retornar às atividades físicas e deverá, portanto, ficar em repouso por mais cerca de 120 dias para, então, ser submetido a novos testes.? Durante um teste de rotina no começo do ano, Fabrício Carvalho teve diagnosticada uma arritmia cardíaca. Ele passou por outros exames, quando foi descartada uma doença congênita, como a que causou a morte de seu companheiro Serginho em outubro passado. O atacante sofreria de uma virose, espécie de ?gripe do coração?, o que não foi confirmado oficialmente pelos médicos. Por causa do trauma com Serginho, que morreu em campo com um problema cardíaco - e pelo que o presidente e o médico do São Caetano ainda respondem na Justiça -, o clube do ABC paulista não revela muitos detalhes do caso envolvendo Fabrício Carvalho. Mas esse novo afastamento pode indicar que sua carreira no futebol corre risco de terminar precocemente.