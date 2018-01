Fabrício Carvalho some e desfalca Ponte A Ponte Preta ganhou um desfalque de última hora para o jogo contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli. O atacante Fabrício Carvalho simplesmente desapareceu, possivelmente por ter rompido seu contrato com o clube. O argentino Dario Gigena já está confirmado no comando de ataque. Não há uma versão do jogador, ausente dos treinos desta terça-feira. Existe a suposição da diretoria de que Fabrício Carvalho esteja se transferindo para o futebol coreano. Há algum tempo atrás, ele ameaçou entrar na Justiça do Trabalho para ganhar seu atestado liberatório, devido os freqüentes atrasos de pagamento. O vice-presidente de futebol da Ponte, Marco Antônio Eberlim, confirmou que o clube está em débito com o atleta, mas "nada tão elevado", sem revelar valores. Fabrício é o artilheiro do time no Brasileiro, com 10 gols. O sumiço de Fabrício, porém, surpreendeu pelo fato de que, segundo o supervisor Ronaldão, "o jogador estava concordando e aceitando as desculpas apresentadas pela diretoria".