Fabrício Carvalho tem "gripe do coração" O atacante Fabrício Carvalho, de 26 anos, começa a assimilar seu afastamento momentâneo do futebol por problemas do coração. Ele segue sem falar do assunto com a imprensa, mas segundo pessoas próximas a ele, seu estado emocional já é bem melhor. "Na verdade, ele agora tem dado força para sua família", disse o empresário do jogador, Álvaro Serdeira. Fabrício Carvalho foi afastado do São Caetano por 90 dias, prazo inicial que os médicos solicitaram para acompanhar seu caso. Exames feitos no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, constataram a anomalia no seu coração. Após a morte do zagueiro Serginho, em decorrência de parada cardíaca durante uma partida do próprio São Caetano com o São Paulo, em 2004, o clube do ABC passou a ter preocupação e cautela demasiadas com seus atletas. "Pelo que já conversei com os médicos, o Fabrício deve mesmo ter apenas uma virose, o que os especialistas costumam chamar de ?gripe do coração?. Ele já está bem melhor e confiante em poder voltar o mais rápido possível aos campos", disse Serdeira. Mas não é bem assim. O jogador precisará mesmo dos 90 dias para descansar, com a possibilidade de ficar mais três meses de molho. O São Caetano presta toda a assistência necessária ao jogador. Foi o especialista Nabil Ghorayeb quem conduziu os exames dos jogadores do clube antes do Campeonato Paulista começar. O médico explicou à ?Agência Estado? o que seria essa tal ?gripe do coração?. "Trata-se de uma gripe como outra qualquer. A literatura mundial sobre o tema diz que 7% dos problemas de coração em atletas são causados por um vírus de nome coxsakie tipo B. O vírus agride o coração das pessoas, sobretudo daquelas que estão debilitadas fisicamente."