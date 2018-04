Fabrício deve desfalcar Cruzeiro no primeiro jogo do ano

"Estou sendo reavaliado, até pela lesão que me tirou do jogo contra o Santos. Voltei a sentir um pouco de dor muscular e o pessoal achou melhor fazer um reforço, para não ter que parar no início do ano e dar continuidade na temporada, que é longa", explicou.

Fabrício ressaltou a importância do trabalho de fortalecimento muscular para evitar novas lesões. "Prefiro fazer esse reforço, porque me dá uma garanta melhor de jogar mais durante o ano. Apesar de começar abaixo dos companheiros, vou ganhar confiança e uma estabilidade melhor até o fim do ano", disse.

O Cruzeiro vai fazer a sua estreia no Campeonato Mineiro em 20 de janeiro, no Mineirão, em partida contra o Uberlândia. Com Fabrício fora desse jogo, o departamento médico trabalha para liberar o jogador para o duelo com o Real Potosí, no dia 27, pela fase preliminar da Libertadores, na Bolívia.