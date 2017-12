Fabrício: dias contados no Corinthians Os dias do volante Fabrício estão contados no Corinthians. O presidente Alberto Dualib não perdoou a humilhação que recebeu do volante. O jogador ficará no grupo até o final do Brasileiro. Mas na reserva. Assim que acabar a competição, procurará outra equipe. Antes, uma multa de 40% no salário de novembro. De nada adiantou a reunião feita às pressas ontem à noite, logo depois de Fabrício ter dito que Dualib ?já tinha uma certa idade e falava um monte de besteiras sobre alguns jogadores". Ele se referia aos boatos de que Dualib (85 anos) estava pedindo para Lopes não escalá-lo. O presidente aceitou recebê-lo no Parque São Jorge a pedido do diretor da MSI, Paulo Angioni. ?Eu estava de cabeça quente por causa do pênalti que fiz contra o Cruzeiro. O senhor me desculpe. Falei sem pensar? pedia o volante. O presidente disse que o jogador foi ?ingênuo e precipitado? e jurou que não estava impedindo a sua escalação. Alertado por conselheiros próximos e por Angioni, Dualib afirmou que o caso estava ?encerrado?. Mero jogo de cena: na verdade, Fabrício não atuará mais no Corinthians em 2006. Até mesmo Kia Joorabchian, que está brigado com Dualib, acredita que a indisciplina foi muito grave para ser perdoada. E pior: serviria de precedente ao restante do jovem elenco. Com a volta de Mascherano, Kia e Dualib acreditam que podem abrir mão do atleta. O clima ruim em relação a Fabrício e Dualib vem desde o ano passado, quando Fabrício sofreu uma contusão no joelho. A contusão foi contra o Grêmio, dia 28 de abril de 2004. Ele voltou aos campos no dia 5 de março desde ano, contra o União São João. Embora impossibilitado de jogar, seu contrato foi prorrogado. Não recebeu um centavo além dos R$ 12 mil mensais. Ao se recuperar e voltar a atuar, Fabrício esperava um aumento. Dualib soube e recomendou que a MSI concedesse, desde que a duração do seu contrato fosse estendida. O volante não aceitou, ficou ofendido. O presidente ficou irritado e passou a criticar Fabrício. Para tentar preservar a sua autoridade, o técnico Antônio Lopes fez questão de dizer que não aceita a interferência de dirigentes na escalação dos seus times. O quadro ficou péssimo para Fabrício. Seu contrato termina em julho de 2006. Em janeiro, terá de procurar trabalho em outro lugar.