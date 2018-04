Fabrício diz que Cruzeiro pode repetir atuação na quarta A boa atuação do Cruzeiro no último domingo, quando derrotou o Internacional por 3 a 2, ainda repercute no time mineiro. Para o volante Fabrício, o desempenho em Porto Alegre deve servir de modelo para o jogo contra o Palmeiras, na quarta-feira, no Mineirão.