Fabrício é novamente poupado e deve desfalcar Cruzeiro

O volante Fabrício foi novamente poupado do treino do Cruzeiro, nesta sexta-feira no Cruzeiro. O jogador deixou a partida da última quarta, contra o Palmeiras, com o tornozelo e o joelho esquerdos inchados, e ainda é dúvida para o confronto diante do Barueri, no sábado.

O técnico Adilson Batista, que já não poderá contar com o volante Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, tem Fabinho e Elicarlos à disposição, caso decida manter o esquema com três volantes. No entanto o treinador cogita a possibilidade de mudar a equipe para o jogo.

"Posso alternar até em função do Barueri, um time rápido, leve, bom, bem dirigido pelo Estevam [Soares] no início e dando sequência agora [com Diego Cerri]. Nós temos que ter os devidos cuidados porque precisamos melhorar, não dá para perder mais pontos. Vamos tentar recuperar", afirmou Adilson.

No treino desta sexta-feira na Arena Barueri, palco da partida deste sábado, entre Cruzeiro e Barueri, os jogadores cruzeirenses fizeram apenas uma atividade tática em campo reduzido, com chute a gol e cruzamentos.

O Cruzeiro é apenas o 13.º colocado do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. Já o Barueri, que perdeu apenas para o São Paulo atuando em casa, ocupa a 11.ª posição, com 36 pontos.