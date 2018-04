Fabrício falha, machuca tornozelo e volta a preocupar São Paulo

MOGI MIRIM - O volante Fabrício chegou ao São Paulo com status de líder e de jogador para ser titular, mas algumas lesões atrapalharam sua caminhada. E depois, mesmo recuperado, ainda não conseguiu apresentar um futebol convincente com a camisa tricolor. Neste domingo, contra o Mogi Mirim, ele tinha a chance de mostrar serviço e provar para o técnico Ney Franco que tem condições de estar entre os 11. Mas, no final do primeiro tempo, errou o passe, a bola ficou no pé de Roger, que fez o gol da vitória do time da casa por 1 a 0.

Fabrício deixou o gramado contrariado com a falha, foi para o vestiário e não voltou mais. Ele machucou o tornozelo e não teve condições de atuar no segundo tempo. O técnico Ney Franco garante que ele não teria saído caso não tivesse se machucado. "Eu não teria substituído apenas por causa do erro. Foi um lance que acontece, uma infelicidade na saída de bola. Como se machucou, não tinha condições de voltar do intervalo", explica.

O médico José Sanchez afirma que o jogador ainda será avaliado nesta segunda-feira e alguns exames mostrarão a gravidade do problema. "Não dá para saber qual o grau da lesão, mas é claro que preocupa porque o jogador sente dores e está com dificuldade para andar", afirma.

Independentemente do tempo que ficará parado, Ney Franco garante que espera muito do atleta para a temporada do São Paulo. "Ele estava se esforçando em campo e é um líder mesmo. Tem trabalhado bastante e tem tudo para nos ajudar na temporada", conclui o treinador.