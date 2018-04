Fabrício fica fora de jogo do Cruzeiro com Real Potosí

Fabrício ainda realiza trabalho de reforço muscular por conta de uma lesão na panturrilha esquerda, sofrida na reta final do Campeonato Brasileiro de 2009. Assim, Henrique e Marquinhos Paraná devem seguir sendo titulares no meio-de-campo do Cruzeiro, assim como aconteceu na goleada por 6 a 0 sobre o Uberlândia.

Em compensação, o lateral-direito Jonathan, poupado da estreia cruzeirense no Campeonato Mineiro por conta de um incômodo no tornozelo esquerdo, foi relacionado por Adílson e deve ser titular contra o Real Potosí. Marcos, que ganhou sua primeira chance como titular contra o Uberlândia, deve ficar no banco de reservas na Bolívia.

O grupo do Cruzeiro vai chegar nesta quinta-feira em Santa Cruz de la Sierra e embarcará na sexta para Sucre, onde treinará até a quarta, dia do jogo em Potosí. Confira a lista de jogadores relacionados por Adílson Batista:

Goleiros: Fábio e Rafael

Laterais: Diego Renan, Fernandinho, Jonathan e Marcos

Zagueiros: Gil e Leonardo Silva

Volantes: Elicarlos, Fabinho, Henrique e Marquinhos Paraná

Meias: Bernardo, Gilberto e Pedro Ken

Atacantes: Guerrón, Kleber, Thiago Ribeiro e Wellington Paulista