Fabrício ganha chance e Flamengo muda para o 3-5-2 O técnico Andrade colocou mais um zagueiro no lugar do volante Willians, suspenso, e o Flamengo enfrentará o Cruzeiro, quinta-feira, no Maracanã, no 3-5-2. Em treinamento tático realizado nesta quarta-feira, o treinador escalou Fabrício e ratificou a mudança ao término da atividade.