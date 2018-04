Fabrício não é relacionado no São Paulo para enfrentar o Bolívar

SÃO PAULO - O volante Fabrício não vai nem ficar no banco de reservas do São Paulo na partida desta quarta-feira, contra o Bolívar, pela fase preliminar da Libertadores. O jogador, que fez apenas quatro jogos em 2012 e terminou a temporada machucado, mais uma vez não foi relacionado pelo técnico Ney Franco.

Ele, porém, não aparece na lista de desfalques, o que indica ter sido uma opção do treinador a ausência de Fabrício, o que já havia acontecido no sábado, contra o Mirassol, no primeiro jogo do ano.

Além do volante, também ficam de fora os atacantes Negueba, que passou por cirurgia no joelho direito, e Wallyson, que faz fortalecimento no tornozelo direito, e o zagueiro Paulo Miranda, que cumpre suspensão por conta da expulsão no último jogo internacional do clube, a final da Copa Sul-Americana.

Assim, a única novidade com relação à lista de inscritos na estreia do Paulista é o atacante Ademilson, que voltou da seleção sub-20. Os garotos emprestados ao time de juniores para a Copa São Paulo - Lucas Farias, Henrique Miranda, Luiz Eduardo, Rodrigo Caio e João Schmidt - ainda não serão aproveitados.

Confira a lista de 21 relacionados, dos quais três não ficarão nem no banco:

Goleiros - Rogério Ceni e Denis;

Zagueiros - Lúcio, Rhodolfo, Rafael Toloi, Edson Silva e João Filipe;

Laterais - Douglas, Cortez e Carleto;

Meio-campista - Jadson, Paulo Henrique Ganso, Wellington, Denilson, Casemiro, Maicon, Cañete;

Atacantes - Luis Fabiano, Osvaldo, Ademilson e Aloísio.