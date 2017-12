Fabrício pede desculpas para Dualib Ao desembarcar nesta quinta-feira, em São Paulo, junto com a delegação do Corinthians, o volante Fabrício atacou diretamente o presidente do clube, Alberto Dualib. Mas depois, mais calmo, pediu desculpas pelo que disse. ?O Dualib está com idade um pouco avançada e fala umas besteiras de vez em quando?, chegou a dizer Fabrício nesta quinta-feira, durante entrevista no aeroporto. Ele estava respondendo a um suposto pedido do presidente para que o técnico Antônio Lopes o tirasse do time. O presidente Alberto Dualib negou que tenha pedido a saída de Fabrício do time. E o próprio jogador, ao lado dos companheiros Betão e Gustavo Nery, além do diretor Paulo Angioni e do técnico Antônio Lopes, foi ao Parque São Jorge para esclarecer o caso. O grupo foi ao Parque São Jorge para explicar o caso ao presidente, na tentativa de aliviar a situação de Fabrício. Nesse encontro, no final da tarde desta quinta-feira, o jogador pediu desculpas a Dualib pelas suas declarações, admitindo ter cometido grave falha. E o dirigente aceitou as deculpas dele.