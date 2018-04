Fabrício viaja com o Cruzeiro, mas não está confirmado

Após sofrer uma pancada contra o Palmeiras na quarta-feira e precisar ser substituído, o volante Fabrício viajou com o restante do elenco do Cruzeiro para se preparar para a partida contra o Barueri, sábado. Apesar de acompanhar o grupo, o jogador só será confirmado nos próximos dias, segundo explicou o médico do clube, Sérgio Freire.

"Hoje [quinta-feira]na reavaliação, o Fabrício se apresentou com a região do joelho e tornozelo [esquerdos] um pouco dolorido, principalmente no tornozelo. Desde ontem [quarta-feira] ele está em tratamento intensivo. A expectativa nossa é que ele melhore e está viajando com o grupo para continuar o tratamento. Dependendo da evolução, ele pode ser liberado para a partida", afirmou.

Apesar da derrota para o Palmeiras, o lateral Gilberto afirmou que a equipe está confiante e espera vencer o Barueri. "Vamos confiantes para Barueri. A equipe já demonstrou a capacidade que tem. Conseguimos fazer três bons jogos contra São Paulo, Internacional e Palmeiras. Com certeza a confiança aumenta", afirmou.