Fadiga vai jogar com um marca-passo O senegalês Khalilou Fadiga, que tem problemas no coração, decidiu que vai continuar jogando futebol depois que se restabelecer da cirurgia a que foi submetido, em conseqüência de um colapso sofrido antes de uma partida do Bolton, pela Premier League (a divisão de honra da Inglaterra). "Instalamos em seu peito um desfibrilador automático que vai regular as batidas do coração", disse Pedro Brugada, um dos médicos que o atenderam. Fadiga, de 29 anos, sofreu um colapso no último dia 27 de outubro. Em maio, ele já havia sido submetido a uma cirurgia para corrigir uma arritmia cardíaca.