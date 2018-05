FAF anuncia jogo entre Nacional e Corinthians na Arena Amazônia

MANAUS - A Federação Amazonense de Futebol (FAF) confirmou nesta segunda-feira as datas e os locais dos duelos entre Nacional-AM e Corinthians, pela segunda fase da Copa do Brasil. A entidade anunciou que o jogo de ida será realizado no próximo dia 23, na Arena Amazônia, em Manaus. Já a volta está marcada para o dia 30, no Pacaembu, em São Paulo.

O confronto do próxima dia 23 será o quinto evento-teste do estádio, que será uma das sedes da Copa do Mundo deste ano. Antes do duelo entre Nacional e Corinthians, a Arena Amazônia já havia recebido as seguintes partidas: Nacional x Remo, Fast x Princesa, Resende x Vasco e Nacional x São Luiz.

O Nacional garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil na última quarta-feira, ao vencer o São Luiz por 2 a 1, justamente na Arena Amazônia - a partida de ida havia sido 2 a 2, em Ijuí. Já o Corinthians eliminou a partida de volta e avançou com a vitória por 2 a 0 sobre o Bahia de Feira de Santana, no dia 19 de março.