Fagner diz que Corinthians foi vítima de 'ano complicado'

O lateral-direito Fagner, do Corinthians, disse neste sábado que a situação desfavorável no fim do Campeonato Brasileiro é resultado de um ano complicado que o clube teve. O jogador atribuiu às mudanças que a equipe enfrentou ao longa da temporada a dificuldade em conseguir vaga na Copa Libertadores. A classificação depende de combinação de resultados na última rodada.

"Foi um ano meio complicado, muitas mudanças, muitas coisas aconteceram. Temos de tentar um grande jogo agora para conseguir nosso objetivo. Depois a gente reflete para tentar um ano melhor", afirmou o lateral depois do empate em 0 a 0 com o Atlético-PR, sábado, no Itaquerão. O ano de 2016 teve duas trocas de treinador, com as saídas de Tite e Cristóvão Borges, mais problemas com a queda de rendimento dentro de campo.

Para se garantir na próxima edição da Libertadores, o time vai precisar ganhar do Cruzeiro no Mineirão na última rodada e torcer por tropeço de pelo menos um dos concorrentes diretos. O quinto colocado Atlético-PR recebe o Flamengo em Curitiba. Em sexto, o Botafogo vai até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. "O jeito é continuar trabalhando. Ficou um ponto de diferença, temos um jogo difícil fora. Vamos buscar essa vitória", disse.

Na opinião do lateral, no empate sem gols com o Atlético-PR o que prejudicou a equipe foi a falta de acerto nas finalizações. "Estamos nos precipitando um pouco. Fico feliz pela forma como o time se comportou, buscou o tempo todo a jogada, tentou pressionar. Isso demonstra o quando produzimos", comentou.

O elenco do Corinthians ganhou folga neste domingo. O grupo volta ao trabalho na tarde de segunda-feira, para iniciar a preparação para o último jogo do ano.