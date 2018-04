Fagner diz que Vasco precisa evitar surpresa na Copa do Brasil

O lateral-direito Fagner prometeu que o Vasco entrará em campo concentrado contra o Comercial, do Mato Grosso do Sul, quarta-feira, fora de casa, para evitar uma surpresa desagradável na primeira fase da Copa do Brasil. E apesar de pregar respeito ao adversário, o defensor não esconde que a meta é eliminar o jogo da volta com um triunfo por dois ou mais gols de diferença.

"Muitos grandes acabam desrespeitando os times de menor expressão e com isso, acabam sendo surpreendidos na Copa do Brasil. Sabemos que vamos ter um jogo difícil e vamos entrar em campo para jogar como se fosse um clássico. Vamos fazer de tudo para eliminar a volta", afirmou, ao site oficial do clube.

Fagner aprovou o período de treinamento que o Vasco teve nos últimos dias com Ricardo Gomes, após a vitória por 9 a 0 sobre o América do Rio e garantiu que o time vai apresentar evolução diante do Comercial. "Tivemos um bom tempo de treinamento e o Ricardo conseguiu passar muita coisa. A tendência do time é só melhorar e acredito que vamos fazer uma boa apresentação nesta quarta", disse.