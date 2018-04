Fagner prevê crescimento do Vasco nos próximos jogos

"Todos nós sabemos que temos que mostrar o nosso valor, porque não existe titular certo e a tendência do time é só crescer na competição e buscar os títulos e quem ganha com tudo isso é o Vasco", afirmou o lateral vascaíno, ressaltando a preparação realizada no Espírito Santo. "Nossa preparação em Vila Velha foi muito importante para todos os jogadores".

Demonstrando sinceridade, Fagner revelou que o gol marcado no sábado foi sem intenção. "Sempre treino cobrança de falta em direção ao gol, fiz isso e consegui marcar o gol da vitória e da estreia do time no Carioca. Mas o importante mesmo é ganhar, independente de quem faça os gols. Pode ter gol do Prass, do Carlos Alberto, contanto que o time saia vitorioso", completou.