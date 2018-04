Fagner vê derrota em clássico como 'aprendizado e alerta' para Libertadores

Um dia depois de o Corinthians cair por 1 a 0 diante do Palmeiras, no Pacaembu, em um jogo no qual o time alvinegro sofreu o gol pouco depois de ter desperdiçado um pênalti no segundo tempo, o lateral-direito Fagner foi o jogador escalado pela comissão técnica para falar com a imprensa no CT Joaquim Grava, nesta segunda-feira.

E o jogador enfatizou que o resultado ruim amargado no Paulistão serve como lição para a equipe antes do confronto desta quarta, diante do Santa Fe, em Bogotá, na Colômbia, pela penúltima rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores.

"Da maneira que foi o jogo, claro que ficamos tristes pela derrota, mas também com nós mesmos, pois não produzimos o que poderíamos. Fomos aquém do que vínhamos jogando, isso nos deixa mais tristes ainda. Perder ou ganhar faz parte do jogo, mas ontem nossa equipe ficou abaixo do normal. Serve de aprendizado. Mesmo quando a gente ganha jogos, o professor reuni (o time) e fala o que pensou do jogo. Serve como aprendizado e alerta, já pensando no próximo jogo essas lições serão importantes", afirmou Fagner, em entrevista coletiva.

Já ao projetar o confronto diante do atual campeão da Copa Sul-Americana, o lateral afirmou que aposta em "um jogo difícil". "O Santa Fe jogará em casa, do lado da torcida, será um jogo de muita competição, teremos que competir desde o início, para tentar sobressair na parte técnica e vencer", completou.