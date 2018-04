Fagner vê sintonia com Elias como diferencial do Corinthians

Um dos destaques da goleada do Corinthians por 4 a 0 sobre o Red Bull, no Itaquerão, pelas quartas de final do Campeonato Paulista foi o lateral-direito Fagner. O jogador tem demonstrado boa regularidade nos últimos jogos, principalmente quando conta com a parceria do volante Elias. Após a classificação para a semifinal do estadual, o corintiano contou que o entrosamento com o companheiro de equipe tem facilitado para jogar bem e ajudar a equipe.

"Quando você joga com um jogador com o potencial e a inteligência do Elias, tudo fica mais fácil. Só com um olhar a jogada sai e em fração de segundos você resolve o jogo. As coisas estão dando certo e a gente espera que continue assim por muito tempo", disse o lateral, que diante do Red Bull conseguiu ter muita liberdade, apesar do esquema especial montado pelo adversário para impedir o bom funcionamento da dupla.

"Estamos mostrando evolução a cada jogo e o amadurecimento que tanto a gente procura está aparecendo. Soubemos manter o ritmo e aproveitar as oportunidades para fazer um bom resultado e aumentar a confiança para o jogo com o Cobresal", disse Elias, lembrando a partida de quarta-feira, pela Libertadores.

O técnico do Red Bull, Maurício Barbieri, escalou o zagueiro Drauzio na lateral-esquerda justamente para tentar impedir as subidas de Fagner ao ataque, mas não deu muito certo. "A gente sabia que eles tinham uma marcação muito forte e saiam rápido no contra-ataque, por isso tínhamos que jogar de forma intensa os 90 minutos. Felizmente deu certo e conseguimos uma boa vitória", comemorou Fagner.