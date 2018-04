Falcao celebra momento da Colômbia, mas prevê problemas contra Venezuela e Brasil

Um dos principais destaques da Colômbia, Falcao García enalteceu nesta quarta-feira o bom momento de sua seleção, segunda colocada nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Ainda assim, o atacante ponderou que o time terá dificuldades em suas próximas partidas contra a já eliminada Venezuela, fora de casa, nesta quinta, às 18 horas (de Brasília), e na próxima terça contra o Brasil, em Barranquilla.

"A Venezuela sempre foi complicada para nossa equipe. Devemos encarar com a mesma mentalidade deles, que nos enxergam como um clássico, algo que devemos ver assim também", destacou Falcao García. "Não é fácil. Estão eliminados, mas vão querer dar alegrias a sua gente".

O atacante também minimizou que enfrentar o Brasil, primeiro nas Eliminatórias e já garantido na Copa de 2018, terá qualquer tipo de facilidade. "Mesmo classificado, o Brasil jogará por sua honra, para seguir somando pontos e para ratificar a primeira colocação".

Vencer os dois duelos e se aproximar da classificação, aliás, seria ainda mais especial para Falcao García. Contundido, ele perdeu a Copa de 2014, no Brasil. "Seria maravilhoso se classificar. Lutei e trabalhei por muitos anos e agora estamos muito perto", acrescentou o atacante.

Campeão francês na última temporada e autor de sete gols em cinco partidas no início desta, o jogador do Monaco falou ainda sobre o seu momento. "A temporada anterior foi muito positiva ao Monaco. Cumprimos os objetivos traçados e isto gera uma expectativa para esta que começou, ainda mais tendo uma Copa do Mundo pela frente", comentou. "Espero manter este desempenho na seleção".