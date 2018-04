Falcao começa processo de recuperação visando a Copa Dois dias depois de passar por uma cirurgia no joelho esquerdo, o atacante Radamel Falcao García iniciou nesta segunda-feira seu processo de recuperação. Mesmo com a previsão inicial de seis meses de afastamento, ele mantém a esperança de se reabilitar antes do prazo e reforçar a seleção colombiana na Copa do Mundo do Brasil, que terá início em junho.