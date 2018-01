Falcão decide voltar para o futsal Não durou muito a aventura de Falcão no futebol de campo. Pouco aproveitado pelo técnico Emerson Leão, o jogador decidiu deixar o São Paulo e voltar para o futsal, esporte em que foi eleito o melhor do mundo pela Fifa no ano passado. Falcão teve algumas experiências no futebol de campo anteriormente, quando chegou a treinar no Palmeiras e na Portuguesa, mas sua chance concreta veio mesmo no começo de 2005. Contratado até o meio do ano pelo São Paulo, ele apostou na nova carreira. Mas Leão não deu muita chance para Falcão. Ele foi escalado apenas alguns minutos nos finais dos jogos e, em muitos, nem no banco de reservas esteve. No último domingo, com o título do São Paulo já garantido, o astro do futsal foi titular contra o Mogi Mirim. Mas ficou em campo apenas 45 minutos e, ao ser substituído no intervalo, saiu revoltado com o treinador. Assim, Falcão decidiu voltar ao futsal, onde é um grande astro mundial. Segundo a sua antiga equipe, a Malwee/Jaraguá do Sul, ele irá retornar aos treinos nas quadras já nesta quarta-feira. Para tanto, deve se reunir ainda hoje com o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, para anunciar sua decisão.